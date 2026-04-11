Ковънтри още днес може да празнува влизането в Премиър лийг

Джош Кобърн ще съжалява за пропуска си през първото полувреме, след като Милуол трябваше да се задоволи с нулево равенство срещу впечатляващия Уест Бромич Албиън, който направи сериозна крачка към оцеляване в Чемпиъншип.

Кобърн, който в петък беше избран за Играч на месеца за март в Чемпиъншип с три гола в три мача, пропусна отлична възможност, след като от непосредствена близост прати топката в аут след подаване на Тиерно Бало.

Точката изкачи Милуол в топ 2 в битката за промоция, но „лъвовете“ не успяха да се възползват максимално, след като играха по-рано този уикенд. Ипсуич и Мидълзбро са само на точка зад тях, като Ипсуич има и три мача по-малко.

Равенството означава, че Ковънтри може да си осигури промоция във Висшата лига, ако победи Шефилд Уензди, а Мидълзбро не спечели своя мач.

Уест Бром вече е в серия от седем мача без загуба и има аванс от пет точки над зоната на изпадащите. Въпреки че Милуол създаде по-чистите положения, домакините също могат да съжаляват, че не взеха трите точки.

Първото полувреме беше за Милуол, който удари и греда чрез Михайло Иванович. Второто обаче принадлежеше на Уест Бром.

Албиън имаше моменти на надмощие през целия мач, но сериозно застраши Нейтън Патерсън едва в 82-ата минута, когато той спаси удар от близка дистанция на Джейсон Молумби.

Намесата на Даниел Имрей на далечната греда също попречи на Том Уотсън и гарантира суха мрежа за Уест Бром.

Сега вниманието се насочва към мачовете на Ковънтри срещу Шефилд Уензди и гостуването на Ипсуич на Норич, както и към това какво ще постигне Мидълзбро срещу Портсмут.

Снимки: Gettyimages