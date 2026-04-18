Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ковънтри
Лампард върна Ковънтри в Премиър лийг след 25-годишно чакане

  • 18 апр 2026 | 00:38
  • 1418
  • 1
Убедителният лидер в Чемпиъншип Ковънтри официално се превърна в първия отбор, осигурил си промоция за Премиър лийг за сезон 2026/27. Това стана факт след ремито 1:1, което съставът, предвождан от легендарния Франк Лампард, направи като гост на Блекбърн в първия мач от 43-тия кръг на втората английска дивизия.

Така с третото си поредно равенство Ковънтри събра 86 точки в актива си, като има с 13 повече от третия в класирането Милуол, който е с мач по-малко. Това означава, че „небесносините“ не могат да бъдат изместени от някое от първите две места в класирането в последните си три двубоя от сезона, което им гарантира директна промоция. Те си я осигуриха със своите 25 победи, 11 ремита и 7 загуби в досегашните си 43 шампионатни срещи.

По този начин „небесносините“, които са сред основателите на Висшата лига през 1992-ра, се завръщат в елита след 25-годишно прекъсване. Лампард пък успя във втория си пълен сезон в Чемпиъншип да вкара свой отбор в Премиър лийг, след като през сезон 2018/19 начело на Дарби Каунти загуби с 1:2 от Астън Вила във финалния плейоф за промоция. Бившият халф пое тима от Уорикшър през ноември 2024-та, когато те се бореха за оцеляването си във втората дивизия. Той успя да ги спаси от изпадане, а през този сезон ги изведе до дълго чаканата промоция.

Що се отнася до Ковънтри, клубът едва за втори път в историята си се изкачва в първа дивизия, като единственият му досегашен престой там продължи 34 последователни години: от 1967-а до 2001-ва. Впоследствие настъпи продължителен спад за отбора, довел дори до изпадане в четвъртото ниво на английския футбол през сезон 2016/17. Това обаче се оказа повратната точка, тъй като оттогава насам последва постепенно завръщане към елита, включващо две промоции и един загубен финален плейоф за елита от Лутън след дузпи през 2022/23, за да се стигне до настоящата историческа кампания.

„Горд съм. Всички мениджъри говорят за играчите си, но аз съм горд също така със себе си и щаба ми. Аз, Крис и Джо (помощниците му – б.р.) дойдохме преди около 15 месеца с един кемпер, като се впуснахме малко в непозната среда, както става винаги при нова работа. Влюбихме се в играчите и феновете, както и в техните реакции. Така че това е равносилно на постигнатото от мен в миналото. Имах късмета да бъда във велики състави на Челси. Да спечеля Шампионска лига и титлите в първенството беше невероятно. Понякога ми се иска да благодаря на Дидие Дрогба и Джон Тери за това. Сега, да направя това с този клуб и при тези обстоятелства, според мен надхвърля очакванията. Не омаловажавам играчите ми. Те повишиха нивото на играта си с чист труд и съм много горд, че съм техен мениджър“, заяви щастливият Лампард след ключовото реми.

Следвай ни:

