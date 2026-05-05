  Над 50 000 отпразнуваха промоцията на Ковънтри в Премиър лийг

Над 50 000 отпразнуваха промоцията на Ковънтри в Премиър лийг

  • 5 май 2026 | 10:30
Феновете на спечелилия промоция във Висшата лига Ковънтри Сити отпразнуваха изкачването в английския футболен елит с 50-хиляден парад, на който призоваха мениджъра Франк Лампард да остане в клуба. „Небесносините“, които за пръв път от 25 години ще играят в най-високото ниво на футболната пирамида в страната, се насладиха на момента с парад на автобус с открит покрив, както и празненство в градския парк.

Франк Лампард остана лаконичен при появата си на сцената заедно с отбора и беше прекъснат от скандирания на феновете, които викаха „Подпиши договора!“, призовавайки го да остане отвъд настоящия си контракт, според който англичанинът ще бъде начело до края на следващия сезон.

„Това означава толкова много за нас. Тези момчета са страхотни, вие сте страхотни“, заяви наставникът.

След като преди шест години се намираше в третото ниво на английския футбол, Ковънтри натрупа 95 точки и заедно с втория Ипсуич Таун през следващата кампания ще се състезава във Висшата лига. През последния си сезон в елита - 2000/01, който беше 34-ти пореден на Ковънтри в дивизията, отборът от централна Англия завърши на 19-о място и все още играеше на стария си стадион „Хайфийлд Роуд“.

Снимки: Imago

