Лампард: Ще имаме много работа през лятото, за да не се върнем бързо в Чемпиъншип

  • 28 апр 2026 | 05:35
Мениджърът на Ковънтр Франк Лампард призна, че клубът ще има много работа за вършение и трябва да действа бързо на летния трансферен пазар преди завръщането си във Премиър лийг. Ковънтри си осигури титлата в Чемпиъншип след победа над Рексъм през уикенда. Специалистът обаче е наясно, че за много отбори е трудно след това да се задържат в елита.

„Това е огромно предизвикателство, нали?. Виждаме колко много отбори се изкачват и веднага изпадат. Стъпката е голяма и е трудно да се утвърдиш в Премиър лийг. Предстои ни много работа. Ще я свършим бързо и смятам, че трябва да го направим бързо“, заяви Лампард.

Лампард върна Ковънтри в Премиър лийг след 25-годишно чакане
Лампард върна Ковънтри в Премиър лийг след 25-годишно чакане

„Много от тези неща зависят от избора на собственика, защото той е шефът във футболния клуб. Но разговорите очевидно трябва да се случат скоро, като същевременно трябва да се насладим на този момент“, допълни специалистът.

Запитан дали ще има време за почивка, Лампард отговори: „Със сигурност. Мога да правя много неща едновременно. Ще водя разговори и ще почивам, няма проблем.“

Още от Футбол свят

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

Флорентино взе решение за бъдещето на Арбелоа

  • 28 апр 2026 | 02:32
  • 1105
  • 0
Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

Защо Манчестър Юнайтед излезе с написа (RED) на фланелките си в мача с Бренфорд?

  • 28 апр 2026 | 02:02
  • 1164
  • 0
Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

Карик: В този период от годината най-важни са резултатите

  • 28 апр 2026 | 01:35
  • 680
  • 0
Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

Норвегия поиска премахване на наградата за мир на ФИФА

  • 28 апр 2026 | 01:03
  • 629
  • 2
Зверев се справи с корав французин в Мадрид

Зверев се справи с корав французин в Мадрид

  • 28 апр 2026 | 00:43
  • 416
  • 0
Еспаньол и Леванте с нежелано реми

Еспаньол и Леванте с нежелано реми

  • 28 апр 2026 | 00:06
  • 488
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 73504
  • 316
Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

Ман Юнайтед взе реванш от Брентфорд и на практика постигна голямата цел, Игор Тиаго със сериозни пропуски

  • 27 апр 2026 | 23:54
  • 16054
  • 36
Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

Световните вицешампиони започнаха подготовка в Самоков за новия сезон

  • 27 апр 2026 | 17:22
  • 19695
  • 9
Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

Локомотив (София) и Септември поделиха точките след здрава битка

  • 27 апр 2026 | 21:55
  • 12837
  • 38
Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Сф) остана без изпълнителен директор

  • 27 апр 2026 | 20:00
  • 16835
  • 18
Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

Лъч надежда за Монтана след много драматична победа и спасена дузпа в последните секунди срещу Добруджа

  • 27 апр 2026 | 19:28
  • 20145
  • 38