Лампард: Ще имаме много работа през лятото, за да не се върнем бързо в Чемпиъншип

Мениджърът на Ковънтр Франк Лампард призна, че клубът ще има много работа за вършение и трябва да действа бързо на летния трансферен пазар преди завръщането си във Премиър лийг. Ковънтри си осигури титлата в Чемпиъншип след победа над Рексъм през уикенда. Специалистът обаче е наясно, че за много отбори е трудно след това да се задържат в елита.

„Това е огромно предизвикателство, нали?. Виждаме колко много отбори се изкачват и веднага изпадат. Стъпката е голяма и е трудно да се утвърдиш в Премиър лийг. Предстои ни много работа. Ще я свършим бързо и смятам, че трябва да го направим бързо“, заяви Лампард.

„Много от тези неща зависят от избора на собственика, защото той е шефът във футболния клуб. Но разговорите очевидно трябва да се случат скоро, като същевременно трябва да се насладим на този момент“, допълни специалистът.

Запитан дали ще има време за почивка, Лампард отговори: „Със сигурност. Мога да правя много неща едновременно. Ще водя разговори и ще почивам, няма проблем.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages