Официално: Реал Мадрид върна Нико Пас на Комо, но с нова опция за откупуване

Реал Мадрид официално потвърди, че Нико Пас ще остане в Комо, като клубът ще разполага с опция за обратното му откупуване през 2027 г. В изявлението се подчертава, че това е станало „по изрично желание на самия играч“.

Вече беше известно, че двата клуба са постигнали съгласие по сделката. Според нея Комо ще придобие останалите 50% от правата на играча срещу сумата от 60 милиона евро.

Опцията за обратно откупуване, която е валидна единствено през лятото на 2027 г., ще позволи на Реал Мадрид да си върне футболиста срещу 80 милиона евро.

„Реал Мадрид, Комо 1907 и Нико Пас постигнаха споразумение играчът да остане в италианския клуб за сезон 2026-2027“, се казва в официалното съобщение.

„Това споразумение, сключено по изрично желание на самия играч, предвижда също така Реал Мадрид да запази едностранна опция за обратно откупуване на състезателните права на Нико Пас за сезон 2027-2028.“

“Hi Comaschi, I am very happy to be able to announce that I will stay at Como another year with you. I'm really excited, and I can't wait to start the new season and see you all back at the stadium. Forza Como.”@realmadrid, Como 1907 and Nico Paz have reached an agreement for… pic.twitter.com/1LpcJvZb0q — Como1907 (@Como_1907) June 29, 2026

Самият Нико Пас също направи изявление в официалния си профил в Instagram.

„След много седмици на размисъл реших, че най-добрият вариант за кариерата ми в този момент е да остана в клуба още една година – клубът, който ми даде възможността да израсна и да се превърна в играча, който съм днес.“

„Лично аз вярвам, че това е най-доброто решение както за мен, така и за Реал Мадрид, тъй като това е много важна година на този етап от кариерата ми и уникална възможност да продължа да се развивам като футболист и да се подготвя по най-добрия начин за бъдещето.“

Продукт на младежката академия на Реал Мадрид, Нико Пас беше привлечен от Комо през 2024 г. срещу 6 милиона евро. Тогава испанците запазиха 50% от бъдеща продажба или опция за обратно откупуване на стойност 9 милиона евро.

Тази клауза така и не беше активирана, като вместо това клубовете договориха ново споразумение. Според него Комо придобива останалите 50% от правата на Нико Пас за 60 милиона евро, което означава, че общата трансферна стойност на играча вече достига 120 милиона евро.

Освен ако не се случи нещо неочаквано, се очаква аржентинският национал да се завърне в Реал Мадрид срещу 80 милиона евро следващото лято, след като прекара три успешни години под ръководството на Сеск Фабрегас в Комо.

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