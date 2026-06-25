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  3. Комо няма да плати исканите от Реал Мадрид 60 млн. евро за Нико Пас

Комо няма да плати исканите от Реал Мадрид 60 млн. евро за Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 21:19
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Комо няма да плати исканите от Реал Мадрид 60 млн. евро за Нико Пас

Комо не планира да откупи правата на халфа Нико Пас от Реал Мадрид за 60 милиона евро, твърди Sky Sport. Испанците активираха клаузата за откупуване на 21-годишния национал на Аржентина за 9 милиона евро. Ръководството на кралския клуб обаче позволи на Комо да подпише с Пас за постоянно за 60 милиона евро. Тази опция ще бъде валидна до понеделник, 29 юни.

Пас игра за младежките отбори на Реал Мадрид от 2016 до 2024 г., след което премина в Комо. “Белите” имаха опция за откупуване и се възползваха от нея.

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

През сезон 2025/26 Пас отбеляза 13 гола и направи 8 асистенции в 40 мача, като имаше основен принос за впечатляващото представяне на Комо в Серия “А”.

Очаква се аржентинецът да не остане на “Бернабеу”. Реал Мадрид ще се опита да го продаде за минимум 60 млн. евро.

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Снимки: Imago

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