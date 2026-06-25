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Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
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В Реал Мадрид са взели окончателното решение да се възползват от опцията за обратно закупуване и да си върнат атакуващия халф Нико Пас от Комо, плащайки за тази цел 9-10 млн. евро, съобщават различни източници в Испания и Италия.

Според журналиста на “Радио Марка” Рамон Алварес де Мон на днешната среща между двата клуба от Реал ще предложат на Комо наново да купят аржентинския национал срещу 60 млн. евро. В такъв случай на “Бернабеу” ще имат нова опция за обратно закупуване, но този път в размер на 80 млн. евро. Ако италианците откажат този вариант, от “Кралския клуб” ще поставят 21-годишния играч на пазар при по-висока цена, но и без клауза за негово връщане.

Междувременно, популярният трансферен експерт Джанлука Ди Марцио твърди, че в Интер следят внимателно ситуацията около най-добрия халф в Серия "А" за миналия сезон и са готови да направят всичко възможно, за да го привлекат в своя състав, ако им се предостави такава възможност.

Пас се присъедини към Комо преди две години, като оттам платиха на “лос бланкос” едва 6 млн. евро за техния юноша. Оттогава насам аржентинецът е отбелязал 19 гола и е направил 17 асистенции в 75 мача под ръководството на Сеск Фабрегас.

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Снимки: Gettyimages

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