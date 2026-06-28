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Реал Мадрид е готов да се раздели с Камавинга

  • 28 юни 2026 | 15:20
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Реал Мадрид е готов да се раздели с френския полузащитник Едуардо Камавинга, съобщава испанското издание АС. Новият старши треньор на "кралския клуб" Жозе Моуриньо няма да разчита на услугите на 23-годишния французин. Ръководството Реал ще поиска поне 60 милиона евро за правата на халфа, който е следен от Пари Сен Жермен и Интер. Моуриньо иска да привлече нов полузащитник на мястото на френския национал, преминал в Реал Мадрид от Рен през 2021 година. Най-силно се спекулира с името на Феликс Нмеча, който се представя отлично с екипа на Германия на световното първенство. В трансферните планове на португалския специалист е и поне един нов защитник, който трябва да подсили "белите" за началото на новия сезон.

Моуриньо не иска Камавинга, но той няма намерение да си ходи
Моуриньо не иска Камавинга, но той няма намерение да си ходи
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