Реал Мадрид е готов да се раздели с Камавинга

Реал Мадрид е готов да се раздели с френския полузащитник Едуардо Камавинга, съобщава испанското издание АС. Новият старши треньор на "кралския клуб" Жозе Моуриньо няма да разчита на услугите на 23-годишния французин. Ръководството Реал ще поиска поне 60 милиона евро за правата на халфа, който е следен от Пари Сен Жермен и Интер. Моуриньо иска да привлече нов полузащитник на мястото на френския национал, преминал в Реал Мадрид от Рен през 2021 година. Най-силно се спекулира с името на Феликс Нмеча, който се представя отлично с екипа на Германия на световното първенство. В трансферните планове на португалския специалист е и поне един нов защитник, който трябва да подсили "белите" за началото на новия сезон.

Моуриньо не иска Камавинга, но той няма намерение да си ходи

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