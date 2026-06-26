Дани Себайос вече не е футболист на Реал Мадрид

Полузащитникът Дани Себайос обяви, че напуска Реал Мадрид след седем сезона в испанския клуб. 29-годишният футболист, който се присъедини от Бетис през 2017 година, записа 215 участия за Реал, спечелвайки 16 трофея, включително три титли от Шампионската лига. Той прекара два сезона под наем в Арсенал между 2019 и 2021 година.

„Не беше лесно решение“, сподели Себайос в изявление в социалните мрежи.

„Не беше лесна година и може би точно затова почувствах, че е дошло времето да сложа край на този етап и да се изправя пред ново предизвикателство със същия ентусиазъм, с който пристигнах тук“, добави той.

Реал Мадрид потвърди напускането му в изявление и благодари на испанеца за неговия принос.

„Реал Мадрид благодари на Дани Себайос за неговата отдаденост и всеотдайност по време на защитата на нашата фланелка и ние желаем на него и цялото му семейство късмет в тази нова глава от живота им. Реал Мадрид е и винаги ще бъде неговият дом“, заявиха от отбора.

Себайос не получи редовно игрово време поради контузии в последния си сезон в Реал, като записа 23 мача в различни турнири миналия сезон, но само четири пъти беше титуляр в Ла Лига.

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Снимки: Imago