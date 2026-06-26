Реал Мадрид и Комо се разбраха за Пас, сделката е доста любопитна

Нико Пас ще продължи да играе с екипа на Комо, след като “езерняците” постигнаха договорка с Реал Мадрид за откупуването на халфа. Според Фабрицио Романо сделката ще покрие исканите от кралския клуб 60 милиона евро, но реално Комо няма да плати цялата сума. Тя ще бъде достигната чрез включването на много солиден процент за Реал от бъдеща продажба на аржентинския национал. Освен това “белите” ще разполагат и с клауза за обратното му изкупуване.

Според Джанлука Ди Марцио Комо реално ще плати тази трансферна сума от 60 милиона евро, но това ще се случи в рамките на четири години, а опцията за обратно откупуване от страна Реал Мадрид ще бъде валидна само за следващото лято и ще бъде в размер на 80 милиона.

Драмата се разигра в последните дни, след като Реал активира опцията, чрез която си върна Пас срещу 9 милиона евро, след което поиска от Комо 60 милиона за перманентен трансфер.

Аржентинецът игра за младежките отбори на кралския от 2016 до 2024 г., след което премина в Комо. През сезон 2025/26 Пас отбеляза 13 гола и направи 8 асистенции в 40 мача. Той бе избран за най-добър халф в Серия "А" през изминалата кампания.

🚨🔵⚪️ Como will buy Nico Páz for €60m 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 from Real Madrid but including a heavy sell-on clause, NOT €60m fee — and buy back clause too.



Cesc Fabregas and Mirwan Suwarso, crucial again in the last 24h to get it done — also with Nico’s approval.



All done. ✅🇦🇷 pic.twitter.com/sK9OD5BLIm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

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