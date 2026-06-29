Стив Кларк определи раздялата с Шотландия като болезнена

Вече бившият селекционер на Шотландия направи първия си коментар след оттеглянето от своя пост на чело на “гайдарите”.

Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

Той се превърна в първия наставник, извел островитяните на световни футболни финали през XXI век, а на самия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико шотландците стигнаха до първия си успех на Световно първенство от шампионата на планетата през 1990 г. след 1:0 над Хаити. След това обаче последваха незадоволителни игри и съответно загуби от Мароко с 0:1 и от Бразилия с 0:3 и така Шотландия отпадна още в груповата фаза, а съответно Кларк подаде оставка.

“Най-емоционалното сбогуване е с моите играчи, без които нямаше да имаме спомените, които създадохме от 2019 г. до днес. Те заслужават всички похвали и възхищения, които получават, и беше голяма привилегия да ги тренирам. Благодаря ви, че ме избрахте, и успех на моя наследник”, сподели Кларк.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google