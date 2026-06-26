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  3. Карел Поборски за фиаското на чехите: Лъснахме чисто голи

Карел Поборски за фиаското на чехите: Лъснахме чисто голи

  • 26 юни 2026 | 19:12
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Провал, позор, фиаско. Дори такива определения може да има представянето на чешките футболисти на Световното първенство. Една точка от три мача и преждевременно завръщане у дома.

Само два отбелязани гола и шест допуснати. В група А те завършиха след Мексико, Южна Африка и Южна Корея. Множеството противоречия, съпътстващи участието на Мондиала, продължават и в родината им. Наяве излязоха нови информации.

Сайтът blesk.cz описа класирането за финалния турнир като „неразбираема грешка“. Фарсът прерасна в трагикомедия.

Капитанът на отбора Ладислав Крейчи II е наясно, че националният отбор трябва да се събере и подробно да обсъди случилото се. „Трябва да си кажем истината в очите. И малко да се приспособим към факта, че сме след дълги сезони. Сега нищо няма да наваксаме“, разкри 27-годишният защитник.

В националния отбор е имало няколко разногласия. „Някои играчи не са искали да бъдат в състава за мача заради тактиката, която им е налагал селекционерът Мирослав Кубек. Той се е карал за това с мениджъра Павел Недвед“, разкри споменатият портал.

Дори легендата Карел Поборски се заяде с националния отбор. „Лъснахме чисто голи на шампионат“, заяви настоящият 54-годишен бивш полузащитник.

Според уебсайта треньорът не е успял да използва потенциала на повиканите играчи и не винаги е пускал подходящи футболисти в мачовете. Той не е можел обективно да оцени представянето, което преди е успявал на клубно ниво. Целия последен мач с Мексико е оставил да играе Давид Доудера, който е бил един от най-слабите на терена.

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