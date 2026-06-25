Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Германия - Еквадор
  1. Световно първенство
  2. Чехия
  3. Голмайстор от Евро 2020 се оттегли след отпадането на Мондиала

Голмайстор от Евро 2020 се оттегли след отпадането на Мондиала

  • 25 юни 2026 | 21:44
  • 1100
  • 0

Патрик Шик прекрати международната си кариера след отпадането на чешкия национален отбор от Световното първенство. 30-годишният нападател се оттегля с 26 гола и 56 мача за европейския тим.

"Това решение нито е първосигнално, нито е нещо, което съм си наумил вчера. Идеята се върти в главата ми от доста време и мислих много по въпроса", написа той в Инстаграм, цитиран от БТА.

Шик бе една от големите звезди на Европейското първенство през 2020, когато раздели голмайсторския приз с Кристиано Роналдо с по пет попадения. Той обаче заслужи наградата за най-красив гол с попадението си срещу Шотландия.

"Гордея се с това, което постигнах с националната фланелка. В същото време обаче знам, че чешкият футбол може да предложи много, много повече от това, което показва през последните години на терена", добавя Шик, който играе за Байер (Леверкузен).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

РБ (Лайпциг) е отхвърлил и втората оферта на Ливърпул за Диоманде?

РБ (Лайпциг) е отхвърлил и втората оферта на Ливърпул за Диоманде?

  • 25 юни 2026 | 17:25
  • 5787
  • 9
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Франция

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката между Норвегия и Франция

  • 25 юни 2026 | 17:19
  • 1480
  • 12
Интер ще предложи нов договор на Димарко

Интер ще предложи нов договор на Димарко

  • 25 юни 2026 | 16:51
  • 1136
  • 0
Кенан Йълдъз: Искаме да си тръгнем с гордо вдигнати глави и съм уверен, че ще вкараме гол

Кенан Йълдъз: Искаме да си тръгнем с гордо вдигнати глави и съм уверен, че ще вкараме гол

  • 25 юни 2026 | 16:46
  • 1038
  • 3
Досегашен асистент на Алегри пое отбор, който беше свързван с Веласкес

Досегашен асистент на Алегри пое отбор, който беше свързван с Веласкес

  • 25 юни 2026 | 16:45
  • 1079
  • 0
Арсенал откупи правата на Инкапие

Арсенал откупи правата на Инкапие

  • 25 юни 2026 | 16:36
  • 4546
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бундестимът с титулярите срещу Еквадор (гледайте тук)

Бундестимът с титулярите срещу Еквадор (гледайте тук)

  • 25 юни 2026 | 21:52
  • 1542
  • 3
Кюрасао - Кот д'Ивоар (съставите)

Кюрасао - Кот д'Ивоар (съставите)

  • 25 юни 2026 | 22:00
  • 569
  • 0
Лига на нациите мъже: България 1:1 Словения! Следете мача ТУК!

Лига на нациите мъже: България 1:1 Словения! Следете мача ТУК!

  • 25 юни 2026 | 22:27
  • 22297
  • 60
Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 29426
  • 104
Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

  • 25 юни 2026 | 19:55
  • 20642
  • 38
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 14259
  • 15