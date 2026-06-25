Голмайстор от Евро 2020 се оттегли след отпадането на Мондиала

Патрик Шик прекрати международната си кариера след отпадането на чешкия национален отбор от Световното първенство. 30-годишният нападател се оттегля с 26 гола и 56 мача за европейския тим.

"Това решение нито е първосигнално, нито е нещо, което съм си наумил вчера. Идеята се върти в главата ми от доста време и мислих много по въпроса", написа той в Инстаграм, цитиран от БТА.

Шик бе една от големите звезди на Европейското първенство през 2020, когато раздели голмайсторския приз с Кристиано Роналдо с по пет попадения. Той обаче заслужи наградата за най-красив гол с попадението си срещу Шотландия.

"Гордея се с това, което постигнах с националната фланелка. В същото време обаче знам, че чешкият футбол може да предложи много, много повече от това, което показва през последните години на терена", добавя Шик, който играе за Байер (Леверкузен).

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