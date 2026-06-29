Левски се прицели в голова машина, таранът направи фурор в Португалия и бе избран за №1

Левски е подновил интереса си към централния нападател на Академико Визеу Андре Кловис, научи Sportal.bg. Бразилският таран бе спрагян за “сините” и преди година, но тогава не се стигна до сделка.

През настоящия сезон Кловис направи фурор в португалската Втора лига. В 34 шампионатни мача наниза 23 попадения, с които стана голмайстор на първенството и бе избран за играч на сезона. Визеу пък завърши на второ място и спечели промоция за елита.

За купата на Португалия бразилецът се разписа три пъти в три двубоя.

28-годишният нападател бе желан от Лудогорец още през 2023 година, но до сделка не се стигна. През миналото лято той бе спряган за Левски, ЦСКА, Карабах и китайски клуб.

Цената на 186-сантиметровия нападател е около 2 млн. евро. През миналото лято португалците са искали за него от Левски милион евро, но "сините" са били склонни да дадат около 700 000. Сега обаче финансовото състояние на българския шампион е доста по-добро и може да си позволи по-скъпи футболисти.

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Снимки: Imago