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Левски благодари на фенове, почистили паметника на Витиня

  • 29 юни 2026 | 13:05
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Левски излезе с публикация в социалните мрежи, с която благодари на група фенове на отбора. В годишнината от гибелта на Георги Аспарухов и Никола Котков привържениците на “сините” са почистили паметника на Витиня, който е бил обект на посегателство.

Левски почита Гунди и Котков
Левски почита Гунди и Котков

Ето какво пишат от Левски:

В навечерието на най-черната дата за левскарството – годишнина от гибелта на Георги Аспарухов и Никола Котков, ПФК „Левски“ изказва огромна благодарност на една група от хора, които олицетворяват израза: „Левскар да си братко е чест“.

Мирослав Менчев, Къдрю Русинов, Росен Чолаков, Стивън Младенов и Момчил Медведев, заедно с Михаил Томов (един от дарителите за създаването на паметника) със собствени сили и средства почистиха паметника на двете футболни икони на Витиня, който бе обект на поредното жестоко посегателство от незнайни герои, които освен да предизвикват възмущение и презрение у нас, не заслужават нищо друго.

Благодарим ви, левскари! Вие сте пример за уважение и подражание.

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