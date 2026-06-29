Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски почита Гунди и Котков

Левски почита Гунди и Котков

  • 29 юни 2026 | 11:39
  • 215
  • 1
Левски почита Гунди и Котков

Във вторник, 30 юни представители на ръководството на ПФК „Левски“, служители, ветерани и привърженици на клуба ще поднесат венци и цветя по повод 55-та годишнина от трагичната гибел на легендарните футболисти на Левски и националния отбор Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков.

Поклонението ще се състои на Централните софийски гробища от 10:00 часа. Двете големи звезди на българския футбол загинаха на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

20 футболисти на старта на ФК Димитровград

20 футболисти на старта на ФК Димитровград

  • 29 юни 2026 | 11:34
  • 187
  • 0
Първа тренировка за Атлетик (Куклен)

Първа тренировка за Атлетик (Куклен)

  • 29 юни 2026 | 11:31
  • 196
  • 0
Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

  • 29 юни 2026 | 11:07
  • 6427
  • 13
Локомотив (Пд) представи двама нови

Локомотив (Пд) представи двама нови

  • 29 юни 2026 | 11:00
  • 866
  • 0
Струмска слава привлече бивш футболист на Пирин, Вихрен и Марек

Струмска слава привлече бивш футболист на Пирин, Вихрен и Марек

  • 29 юни 2026 | 10:27
  • 465
  • 1
Масово бягство от Марица

Масово бягство от Марица

  • 29 юни 2026 | 10:21
  • 798
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

Капитанът на Каса Пиа вече е в София! Бранителят минава прегледи

  • 29 юни 2026 | 11:07
  • 6427
  • 13
Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

  • 28 юни 2026 | 23:59
  • 59506
  • 101
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 67324
  • 272
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

  • 29 юни 2026 | 07:43
  • 5569
  • 7
Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 09:00
  • 8666
  • 6
Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

Отново е време за битки на "свещената трева"! Ето какво да очакваме от ден 1 на "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 07:03
  • 4894
  • 0