Левски почита Гунди и Котков

Във вторник, 30 юни представители на ръководството на ПФК „Левски“, служители, ветерани и привърженици на клуба ще поднесат венци и цветя по повод 55-та годишнина от трагичната гибел на легендарните футболисти на Левски и националния отбор Георги Аспарухов – Гунди и Никола Котков.

Поклонението ще се състои на Централните софийски гробища от 10:00 часа. Двете големи звезди на българския футбол загинаха на 30 юни 1971 година в автомобилна катастрофа край прохода Витиня.

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