Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Настоящият генерален спонсор на Левски направи официална оферта към 27-кратния шампион на България за продължаване на дългогодишното партньорство между двете страни, обявиха от компанията. Предложението е отправено към новия мажоритарен собственик на клуба Атанас Бостанджиев и предвижда отношения за предстоящия сезон 2026/27.

От букмейкърската компания припомнят, че бяха редом със "сините" в последните близо шест години и помогнаха на клуба финансово и организационно.

По време на партньорството "сините" спечелиха турнира за Купата на България през 2022 г. и шампионската титла на страната през 2026 г. Хазартният оператор информира, че ще бъде с Левски и на старта на настоящата кампания в Шампионска лига - с увереност в евроуспеха на Хулио Веласкес и неговите възпитаници.

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