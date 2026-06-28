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Люис Хамилтън: Имаме нужда от повече мощност

  • 28 юни 2026 | 20:36
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7-кратният световен шампион Люис Хамилтън също коментира представянето на Ферари днес, като той и Шарл Леклер се оказаха на финала доста по-назад от стартовите си позиции.

„Колите ни днес изобщо не работиха добре с гумите – призна британецът. – Състезанието беше много трудно, наистина тежко състезание. И беше екстремно горещо.

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„Стартът ми не беше достатъчно добър, потеглих по-бавно. Натиснах още в първите обиколки и темпото ни беше лошо, след това обаче изчезна сцеплението в задните ми гуми.

„Просто не можехме да отговорим на тези пред нас по отношение нивото на сцепление. Но съм доволен, че взех точки. Тимът свърши страхотна работа със стратегията и спиранията в бокса. Не е резултатът, който искахме, но поне взехме точки.

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„Ще трябва да натиснем много сериозно, за да видим кога ще дойде следващото подобрение на двигателя, но това ще отнеме време. Имаме нужда от повече мощност. Надявам се, че на „Силвърстоун“ ще сме доста по-добри.“

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Снимки: Gettyimages

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