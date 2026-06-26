Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

Отборът на Кадилак декларира най-много промени по своя автомобил преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Австрия във Формула 1.

Най-новият отбор в световния шампионат има общо девет нови елемента по колата си за началото на осмия кръг за сезона. Част от промените се свързани с подобряване на охлаждането на MAC26, други имат за цел да оптимизират въздушния поток по цялата повърхност на болида, а трети да генерират повече притискане, основно в средната и задната части на автомобила.

Picture perfect day 📸 pic.twitter.com/3hDFb7po2c — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 25, 2026

С по седем нови елемента са Ред Бул и Ауди, а новости има още за отборите на Макларън (2), Мерцедес (2), Ферари (4), Рейсинг Булс (2), Хаас (2) и Алпин (5). В допълнение към тези четири промени при Ферари, за Скудерията този уикенд ще има и нов двигател с вътрешното горене, който трябва да предложи повече мощност на Шарл Леклер и Люис Хамилтън. За момента този агрегат е наличен само за заводския тим на Черните кончета, но в хода на лятото той ще бъде достъпен и за Хаас и Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

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Снимки: Imago