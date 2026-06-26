Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

  • 26 юни 2026 | 13:20
  • 391
  • 0
Кадилак с най-много промени за Гран При на Австрия

Отборът на Кадилак декларира най-много промени по своя автомобил преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Австрия във Формула 1.

Най-новият отбор в световния шампионат има общо девет нови елемента по колата си за началото на осмия кръг за сезона. Част от промените се свързани с подобряване на охлаждането на MAC26, други имат за цел да оптимизират въздушния поток по цялата повърхност на болида, а трети да генерират повече притискане, основно в средната и задната части на автомобила.

С по седем нови елемента са Ред Бул и Ауди, а новости има още за отборите на Макларън (2), Мерцедес (2), Ферари (4), Рейсинг Булс (2), Хаас (2) и Алпин (5). В допълнение към тези четири промени при Ферари, за Скудерията този уикенд ще има и нов двигател с вътрешното горене, който трябва да предложи повече мощност на Шарл Леклер и Люис Хамилтън. За момента този агрегат е наличен само за заводския тим на Черните кончета, но в хода на лятото той ще бъде достъпен и за Хаас и Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Доктор Марко коментира възможността Верстапен да си тръгне от Ред Бул

Доктор Марко коментира възможността Верстапен да си тръгне от Ред Бул

  • 26 юни 2026 | 11:21
  • 936
  • 0
Леклер посочи големия проблем за Ферари в Австрия

Леклер посочи големия проблем за Ферари в Австрия

  • 26 юни 2026 | 11:03
  • 1289
  • 0
Антонели потвърди, че в Мерцедес ще има заповеди от бокса

Антонели потвърди, че в Мерцедес ще има заповеди от бокса

  • 26 юни 2026 | 10:53
  • 2092
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1

  • 26 юни 2026 | 07:37
  • 16686
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

  • 26 юни 2026 | 07:37
  • 4778
  • 0
Себастиен Ожие стартира рали "ЕКО Акрополис" с етапна победа

Себастиен Ожие стартира рали "ЕКО Акрополис" с етапна победа

  • 25 юни 2026 | 20:35
  • 3878
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

С гол в края Ботев (Пловдив) пречупи Арда в контрола

  • 26 юни 2026 | 11:55
  • 14427
  • 8
Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

Никола Цолов стартира уикенда в Австрия с 2-ро време в тренировката

  • 26 юни 2026 | 12:55
  • 3581
  • 3
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 47781
  • 24
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 44238
  • 42
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 14710
  • 4
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 21470
  • 5