Шарл Леклер: Доста лош ден за Ферари

Шарл Леклер определено не беше доволен от представянето си и това на тима в Гран При на Австрия днес, след като остана едва 8-и на „Ред Бул Ринг“ днес.
„Днес беше доста зле – призна Леклер. – Вчера решихме да променим настройките на колата, като идеята беше, че новите настройки са близки до тези, с които миналата година се представихме добре тук, но изобщо не се получи.
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„Задницата беше нестабилна, колата се пързаляше и задните гуми прегряваха. Беше много трудно.
„В момента никой не може да разбере разликите в представянето ни в един или друг уикенд. В Барселона имахме може би една от най-силните коли, като там имахме нови неща, които проработиха.
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„Не мисля, че този уикенд подобренията не подействаха. Просто тези автомобили са много чувствителни. Ако нямаш правилните настройки, то плащаш висока цена за това.“
Снимки: Gettyimages