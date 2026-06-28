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Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

  • 28 юни 2026 | 11:08
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Селекционерът на националния отбор на ДР Конго Себастиен Дьосабър заяви, че подготовката на състава за мача от 1/16-финалите на Световното първенство срещу Англия стартира веднага след победата над Узбекистан с 3:1 в последния мач от група “K”.

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„Ще започнем работа по подготовката за двубоя веднага. Имаме няколко футболисти в състава, които играят в клубове от Англия, така че те ще ни помогнат, но ние ще се подготвим по най-добрия възможен начин. Това ще бъде много важен мач за нас“, коментира Дьосабър след снощната победа.

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Старши треньорът на ДР Конго прекъсна първите въпроси на пресконференцията след мача, настоявайки преди това да поздрави и похвали отбора си. „Преди да отговоря, бих искал да поздравя играчите си за работата им. Това е отбор, който е заедно от четири години. Винаги продължавахме да си да вярваме. Победата означава много за страната и е наистина прекрасна. Резултатът е положителен, а ние показахме добрия имидж на ДР Конго“, каза той.

Дьосабър заяви още, че не е притеснен, че отборът му е изоставал в мача. „Разбира се, никога не си сигурен, че ще победиш. Ясно е, че направихме грешка, като им дадохме твърде много пространство в началото. Но от старта на това Световно първенство планирахме да използваме в този мач футболисти, които не успяха да играят в първите две срещи. Наличието на свежи играчи ни даде предимство и беше съвсем логично да спечелим“, обясни селекционерът на африканците.

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Снимки: Gettyimages

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