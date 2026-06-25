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Селекционерът на Южна Корея обясни решението си да остави Сон резерва

  • 25 юни 2026 | 09:06
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Звездата на Южна Корея и капитан на отбора Хюн-Мин Сон е бил оставен на резервната скамейка в началото на срещата, за да може след това да се възползва от натрупаната в хода на мача умора в състава на Южна Африка, заяви селекционерът на азиатците Хон Мюн-бо. Той обаче призна, че и без нападателя, и с него тимът му така и не е намерил нужния ритъм. Загубата c 0:1 ще остави корейците в очакване да се изиграят всички групи, за да разберат дали ще бъдат един от осемте трети отбора, които продължават напред.

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„Смятахме, че когато противниците имат много енергия, е по-добре да изчакаме и да пуснем Сон по-късно в мача, когато започнат да губят силите си и се отвори още пространство. Искахме да го използваме, когато са по-слаби“, каза Хон попитан на каква база е избрал стартовия състав. Сон се появи на почивката на мястото на Хван Хи-чан, но влизането му не оказа особено влияние върху отбора.

„Подготвихме се добре, но в сравнение с предишните ни мачове допуснахме твърде много грешки в средата на терена. Ето защо моите играчи загубиха увереност. Знаехме как трябваше да играем, но трябваше да се представим по-добре. Днешното представяне просто не беше достатъчно добро“, добави още опитният специалист, който е на седмо Световно първенство – четири като футболист и за трети път като треньор.

Корейците остават с три точки, които спечелиха в първия си мач срещу Чехия. На въпрос дали тимът не върви в низходяща линия, бившият защитник призна, че подобно мнение има основание. „Да, срещу Чехия направихме най-силния си мач. Срещу Мексико пък беше доста объркано, защото домакините без съмнение са с най-много класа в тази група и ни затрудниха най-много“, допълни той.

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Снимки: Gettyimages

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