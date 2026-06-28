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От Атлетико се приближават до корейски национал от ПСЖ

  • 28 юни 2026 | 20:00
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Атлетико Мадрид е все по-близо до привличането на халфа на Пари Сен Жермен Канг-Iн Лий, информира авторитетният италиански журналист Фабрицио Романо. Двете страни са напреднали в преговорите. Самият играч вече се е разбрал за лични условия с мадридския клуб преди няколко дни. Халфът Лий е с ПСЖ от юли 2023 г., а договорът му е до 30 юни 2028 г.

През сезон 2025/26 25-годишният корейски национал отбеляза четири гола и направи пет асистенции в 39 мача. Играчът е оценяван на около 30 милиона евро. В момента футболистът е част от националния отбор на Южна Корея на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

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Снимки: Gettyimages

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