Равенство е достатъчно на Южна Корея, тимът Южна Африка е опрян до стената

Южна Африка се изправя срещу Южна Корея в среща от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство. В група "А", където са още Мексико и Чехия, никой още не е отпаднал, а само домакините са си осигурили продължаване напред.

Южнокорейците са в добра позиция, тъй като са втори с актив от три точки. Те победиха Чехия с 2:1 на старта, а след това отстъпиха с 0:1 на Мексико. Равенство в последния им мач от груповата фаза ще е достатъчно за класиране за следващия етап. Южна Корея има впечатляваща история в трети срещи от груповата фаза на световни първенства. През 2018 г. тимът победи Германия с 2:0, а през 2022 г. спечели с 2:1 срещу Португалия.

The battle of the Souths 🇿🇦🇰🇷



A huge game for Bafana Bafana.



We will be there 🍿 pic.twitter.com/vFH1rRp3Qw — ESPN Africa (@ESPNAfrica) June 18, 2026

Ситуацията на Южна Африка е доста по-сложна. Тимът допусна доста грешки в мача на откриването на турнира срещу Мексико и изглеждаше елиминиран на почивката срещу Чехия. Отборът обаче показа различно лице през второто полувреме и спечели първата си точка, с което запази надеждите си за продължаване.

Селекционерът на "Бафана Бафана" обаче ще трябва да прекроява халфовата си линия. Тебохо Мокоена е наказан, след като получи жълти картони в първите два мача. Ветеранът Темба Зуане също е наказан след червения му картон в мача срещу Мексико. Добра новина за тима е завръщането на Спепело Ситоле, който също бе изгонен в първия двубой, но бе наказан само за един мач.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google