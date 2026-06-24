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Мондиал 2026: Канада - Швейцария
  1. Световно първенство
  2. Южна Корея
  3. Равенство е достатъчно на Южна Корея, тимът Южна Африка е опрян до стената

Равенство е достатъчно на Южна Корея, тимът Южна Африка е опрян до стената

  • 24 юни 2026 | 20:37
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Южна Африка се изправя срещу Южна Корея в среща от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство. В група "А", където са още Мексико и Чехия, никой още не е отпаднал, а само домакините са си осигурили продължаване напред.

Южнокорейците са в добра позиция, тъй като са втори с актив от три точки. Те победиха Чехия с 2:1 на старта, а след това отстъпиха с 0:1 на Мексико. Равенство в последния им мач от груповата фаза ще е достатъчно за класиране за следващия етап. Южна Корея има впечатляваща история в трети срещи от груповата фаза на световни първенства. През 2018 г. тимът победи Германия с 2:0, а през 2022 г. спечели с 2:1 срещу Португалия.

Ситуацията на Южна Африка е доста по-сложна. Тимът допусна доста грешки в мача на откриването на турнира срещу Мексико и изглеждаше елиминиран на почивката срещу Чехия. Отборът обаче показа различно лице през второто полувреме и спечели първата си точка, с което запази надеждите си за продължаване.

Селекционерът на "Бафана Бафана" обаче ще трябва да прекроява халфовата си линия. Тебохо Мокоена е наказан, след като получи жълти картони в първите два мача. Ветеранът Темба Зуане също е наказан след червения му картон в мача срещу Мексико. Добра новина за тима е завръщането на Спепело Ситоле, който също бе изгонен в първия двубой, но бе наказан само за един мач.

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