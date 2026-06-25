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Хуго Броос след успеха над Южна Корея: Беше много добър тактически мач, всеки си свърши работата

  • 25 юни 2026 | 08:57
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Селекционерът на Южна Африка Хуго Броос похвали играчите си за тактическото им представяне, след като тимът надигра Южна Корея с 1:0 в мач от Група “А” на Световното първенство, достигайки до елиминационната фаза за първи път в историята си.

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"Мисля, че изиграхме много добър тактически мач. Беше наистина много добър, всеки си свърши работата. Много се гордея с представянето на моя отбор. Беше емоционален момент. Дойдохме тук, в Мексико, и искахме да оцелеем в груповата фаза. И това за мен беше наистина момент на емоции, не само защото спечелихме мача, но и в личен план, защото както вече казах, това вероятно ще бъде един от последните ми мачове в кариерата.

Когато корейците имаха топката, ние се опитахме да покрием всички пространства и мисля, че успяхме. Но когато ние имахме топката, беше опасно за тях, защото използвахме пространствата, които ни дадоха. Имахме бързи играчи, които могат да се възползват от това. Днес видяхте отбор, който вярваше в себе си. В неделя отново ще видите тим, който ще има самочувствие и ще се бори през 90-те минути, че и повече, ако се наложи. А после ще видим. Но да се надяваме, че ще направим добър резултат", каза Броос на пресконференцията си след мача.

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Снимки: Gettyimages

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