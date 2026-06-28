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  3. Съотборник на Меси и Суарес отива в Парма

Съотборник на Меси и Суарес отива в Парма

  • 28 юни 2026 | 00:28
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Съотборник на Меси и Суарес отива в Парма

Парма привлече халфа Бенджамин Кремаски от Интер Маями, съобщава агенция AP. 21-годишният играч, който е роден във Флорида, прекара миналия сезон при "жълто-сините" под наем и те са се възползвали от опция за откупване на правата му. Кремаски е първият продукт на школата на Интер Маями, който е трансфериран в Европа.

"Бенджамин израсна в нашата академия, дебютира с първия отбор и сега прави скок към европейския футбол, а това ни кара да се гордеем. Няма по-голямо удовлетворение за един клуб от това. Това е моделът, по който искаме да се развиваме", заяви спортният директор на американците Алберто Мареро.

Кремаски има 8 гола и 9 асистенции в 72 мача за “чаплите”, носейки екипа на родния си клуб между 2023 до 2025 г., като в това време той си партнираше неотлъчно с големите звезди Лионел Меси и Луис Суарес.

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