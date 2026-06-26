Турция 0:0 САЩ, начало на мача (гледайте на живо)

Турция и САЩ играят при 0:0 в последен мач от група "D" на Световното първенство. Срещата на стадион "SoFi" в Ингълууд започна в 05:00 часа и е ръководена от алжиреца Мустафа Горбал.

Американците са начело в групата с 6 точки и не могат да бъдат изместени от първото място. Техен съперник на 1/16-финалите ще е Босна и Херцеговина. Турците пък нямат шанс да продължат напред, след като регистрираха две загуби.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

"Янките" стартираха участието си на световните финали с гръмка победа срещу Парагвай (4:1), а после надвиха с 2:0 Австралия. Турция пък допусна поражения от "кенгирата" (0:2) и "гуараните" (0:1), като и в двата мача направи голям брой пропуски.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Поражението с 0:1 от Парагвай лиши турците от шанс да продължат на 1/16-финалите, но те бяха амбицирани да си тръгнат с достойнство от шампионата. Винченцо Монтела подмени почти целия титулярен състав, като на върха на атаката започна Баръш Йълмаз, а от втора позиция атакуваха Огюз Айдън, Арда Гюлер и Кенан Йълдъз.

В средата на терена ще играят Оркун Кьокчу и Салих Йозджан, а пред вратаря Угурджан Чакър ще действат Мехмет Зеки Челик, Абдюлкерим Бардакджъ, Озан Кабак и Еврен Ерен Елмали.

A Millî Takımımızın, ABD karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. 🇹🇷

#BizimÇocuklar🇹🇷 | #TURUSA | #TürkÖndeTürkİleri | @TK_TR



11’imiz: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Barış Alper… pic.twitter.com/nm72Um3d8b — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 26, 2026

Както можеше да се предположи, селекционерът на САЩ Маурисио Почетино предприема огромен брой в стартовия си състав в сравнение с предишния мач. Титулярните си места запазиха само Уестън Маккени и Рикардо Пепи.

Дебют на световни финали правят защитниците Марк Маккензи и Майлс Робинсън. На вратата застава Мат Търнър, а за първи път от началото на турнира в игра се появява и Брендън Аарънсън. Футболистът на Лийдс ще действа по лявото крило, отдясно ще атакува Тимъти Уеа, а зад нападателя ще се разчита на Джовани Рейна.

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Снимки: Gettyimages