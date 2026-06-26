Турция 0:0 САЩ, начало на мача (гледайте на живо)

Турция и САЩ играят при 0:0 в последен мач от група "D" на Световното първенство. Срещата на стадион "SoFi" в Ингълууд започна в 05:00 часа и е ръководена от алжиреца Мустафа Горбал.
Американците са начело в групата с 6 точки и не могат да бъдат изместени от първото място. Техен съперник на 1/16-финалите ще е Босна и Херцеговина. Турците пък нямат шанс да продължат напред, след като регистрираха две загуби.
Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.
"Янките" стартираха участието си на световните финали с гръмка победа срещу Парагвай (4:1), а после надвиха с 2:0 Австралия. Турция пък допусна поражения от "кенгирата" (0:2) и "гуараните" (0:1), като и в двата мача направи голям брой пропуски.
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
Поражението с 0:1 от Парагвай лиши турците от шанс да продължат на 1/16-финалите, но те бяха амбицирани да си тръгнат с достойнство от шампионата. Винченцо Монтела подмени почти целия титулярен състав, като на върха на атаката започна Баръш Йълмаз, а от втора позиция атакуваха Огюз Айдън, Арда Гюлер и Кенан Йълдъз.
В средата на терена ще играят Оркун Кьокчу и Салих Йозджан, а пред вратаря Угурджан Чакър ще действат Мехмет Зеки Челик, Абдюлкерим Бардакджъ, Озан Кабак и Еврен Ерен Елмали.
Както можеше да се предположи, селекционерът на САЩ Маурисио Почетино предприема огромен брой в стартовия си състав в сравнение с предишния мач. Титулярните си места запазиха само Уестън Маккени и Рикардо Пепи.
Дебют на световни финали правят защитниците Марк Маккензи и Майлс Робинсън. На вратата застава Мат Търнър, а за първи път от началото на турнира в игра се появява и Брендън Аарънсън. Футболистът на Лийдс ще действа по лявото крило, отдясно ще атакува Тимъти Уеа, а зад нападателя ще се разчита на Джовани Рейна.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages