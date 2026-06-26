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Гледайте на живо: Мондиал 2026, Турция - САЩ
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Турция 0:0 САЩ, начало на мача (гледайте на живо)

  • 26 юни 2026 | 05:00
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Турция и САЩ играят при 0:0 в последен мач от група "D" на Световното първенство. Срещата на стадион "SoFi" в Ингълууд започна в 05:00 часа и е ръководена от алжиреца Мустафа Горбал.

Американците са начело в групата с 6 точки и не могат да бъдат изместени от първото място. Техен съперник на 1/16-финалите ще е Босна и Херцеговина. Турците пък нямат шанс да продължат напред, след като регистрираха две загуби.

Двубоят ще бъде предаван пряко на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

"Янките" стартираха участието си на световните финали с гръмка победа срещу Парагвай (4:1), а после надвиха с 2:0 Австралия. Турция пък допусна поражения от "кенгирата" (0:2) и "гуараните" (0:1), като и в двата мача направи голям брой пропуски.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Поражението с 0:1 от Парагвай лиши турците от шанс да продължат на 1/16-финалите, но те бяха амбицирани да си тръгнат с достойнство от шампионата. Винченцо Монтела подмени почти целия титулярен състав, като на върха на атаката започна Баръш Йълмаз, а от втора позиция атакуваха Огюз Айдън, Арда Гюлер и Кенан Йълдъз.

В средата на терена ще играят Оркун Кьокчу и Салих Йозджан, а пред вратаря Угурджан Чакър ще действат Мехмет Зеки Челик, Абдюлкерим Бардакджъ, Озан Кабак и Еврен Ерен Елмали.

Както можеше да се предположи, селекционерът на САЩ Маурисио Почетино предприема огромен брой в стартовия си състав в сравнение с предишния мач. Титулярните си места запазиха само Уестън Маккени и Рикардо Пепи.

Дебют на световни финали правят защитниците Марк Маккензи и Майлс Робинсън. На вратата застава Мат Търнър, а за първи път от началото на турнира в игра се появява и Брендън Аарънсън. Футболистът на Лийдс ще действа по лявото крило, отдясно ще атакува Тимъти Уеа, а зад нападателя ще се разчита на Джовани Рейна.

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Снимки: Gettyimages

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