Спартак (Варна) изпусна Дунав в контрола

Спартак (Варна) и Дунав завършиха 0:0 в контролна среща, която се игра във Варна. За домакините проверката бе първа от подготвителния период, докато за русенския тим - втора, като в първата те отстъпиха на Локомотив Горна Оряховица с 1:2.

През втората част на срещата за отбора на домакините се включиха нидерландецът Джоуи Шипоки и бразилецът Буа Мея, които са на проби в Спартак.

Домакините бяха по-активният отбор през първата част и владееха повече топката. Те първи успяха да създадат чиста ситуация пред вратата на гостите. В 8-ата минута Жота Лопес стреля от добра позиция, след разбъркване в наказателното поле на Дунав, но вратарят Пламен Пепеляшев спаси. В 9-ата минута Хюсеин Кельовлуев от гостите стреля по диагонал, но не затрудни вратарят Педро Виктор.

В 15-ата минута стражът на „драконите“ Пламен Пепеляшев изби топката след страхотен удар на Томаш Силва. В 26-ата минута Дамян Йорданов отправи удар с глава, но пред погледа на вратаря на гостите топката премина на сантиметри встрани. В 28-ата минута и стражът на Спартак Педро Виктор показа класа, след като успя да спаси удар с глава на Стоян Предев. В 40-ата минута Кристиян Бойчев стреля от около 17-18 метра, леко по диагонал отляво, но топката премина встрани от вратата на домакините.

Осем минути след почивката Вашко Оливейра засече топката с глава след центриране от корнер, но тя премина на сантиметри встрани от вратата. Секунди по-късно Цветелин Чунчуков се възползва от грешка при изнасянето на топката и стреля опасно по диагонал, но ударът му се отби в страничната греда. В 63-ата минута Джоуи Шипоки засече топката с глава, но след рикошет в играч на Дунав тя излезе в корнер. В 86-ата минута Александър Донев бе изведен в отлична позиция отляво в наказателното поле на домакините и стреля, но вратарят Пламен Илиев успя да спаси.

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