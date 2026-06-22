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Дунав представи още един чужденец

  • 22 юни 2026 | 16:27
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Дунав представи още един чужденец

Испанският нападател Алекс Валиньо ще премине в състава на Дунав, след като днес клубът финализира процеса по неговото привличане. Тепърва предстои да се присъедини към своите нови съотборници.

Роден в Баската област, Валиньо израства в легендарния тренировъчен комплекс "Лесама", където преминава през всички възрастови групи на Атлетик Билбао. По време на престоя си в клуба той достига и до участие в Младежката Шампионска лига, където най-добрите таланти на Европа се изправят един срещу друг под емблемите на най-големите клубове.

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След годините си в Атлетик Билбао, Валиньо натрупва сериозен опит в професионалните нива испанския футбол, защитавайки цветовете на редица клубове, сред които Тенерифе, Кадис, Аренас, Атлетик Санлукеньо. За последно бе част от баските от Баракалдо от Primera RFEF.

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