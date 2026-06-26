Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 10:00 контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

  • 26 юни 2026 | 09:30
  • 177
  • 0
Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

Отборът на Спартак (Варна) ще изиграе първата си приятелска среща срещу новака Дунав (Русе) на клубния си стадион в събота от 18:00 часа. Новопривлечените футболисти ще запишат своя неофициален дебют, като се очаква треньорският щаб, воден от Гьоко Хаджиевски, да даде шанс в срещата на всички играчи, които провеждат лятна подготовка с отбора.

Още една португалска перла в редиците на Спартак (Варна) - "соколите" взеха халф от Добруджа
Още една португалска перла в редиците на Спартак (Варна) - "соколите" взеха халф от Добруджа

Интересен е фактът, че за първи път в клубната си история „соколите“ имат в групата си шест попълнения от Португалия. Варненци демонстрират сериозни амбиции за новия шампионат и желаят да подсилят състава си, за да има по-сериозна конкуренция във всички линии.

Една от най-важните зони е тази на левия бек, където „соколите“ към този момент разполагат само с Борис Иванов, който остави отлични впечатления през изминалия сезон. Като опция за тази позиция се разглежда и левият халф-бек Закария Тиндано.

Младият футболист от Кот д’Ивоар бе част от селекцията на Мъри Стоилов в Гьозтепе. През изминалия полусезон той игра като преотстъпен от турския тим в Ботев (Пловдив), но не записа участие в официални срещи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Беласица започна подготовка с водосвет за здраве

Беласица започна подготовка с водосвет за здраве

  • 25 юни 2026 | 21:58
  • 1302
  • 7
Нова огромна трагедия: България загуби още две свои деца

Нова огромна трагедия: България загуби още две свои деца

  • 25 юни 2026 | 20:28
  • 42130
  • 45
Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 48533
  • 132
България скърби за своите деца (снимки)

България скърби за своите деца (снимки)

  • 25 юни 2026 | 19:40
  • 5585
  • 5
Искат постоянен арест за тираджията, който предизвика катастрофата със загиналите две деца от Славия

Искат постоянен арест за тираджията, който предизвика катастрофата със загиналите две деца от Славия

  • 25 юни 2026 | 17:53
  • 1810
  • 0
Ботев си върна Митко Тонев

Ботев си върна Митко Тонев

  • 25 юни 2026 | 17:24
  • 2315
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ботев (Пловдив) и Арда - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) и Арда - очаквайте на живо!

  • 26 юни 2026 | 09:25
  • 594
  • 0
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 55133
  • 93
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 36444
  • 21
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 32558
  • 9
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 10653
  • 3
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 16941
  • 4