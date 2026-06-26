Спартак (Варна) иска бранител на Гьозтепе

Отборът на Спартак (Варна) ще изиграе първата си приятелска среща срещу новака Дунав (Русе) на клубния си стадион в събота от 18:00 часа. Новопривлечените футболисти ще запишат своя неофициален дебют, като се очаква треньорският щаб, воден от Гьоко Хаджиевски, да даде шанс в срещата на всички играчи, които провеждат лятна подготовка с отбора.

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Интересен е фактът, че за първи път в клубната си история „соколите“ имат в групата си шест попълнения от Португалия. Варненци демонстрират сериозни амбиции за новия шампионат и желаят да подсилят състава си, за да има по-сериозна конкуренция във всички линии.

Една от най-важните зони е тази на левия бек, където „соколите“ към този момент разполагат само с Борис Иванов, който остави отлични впечатления през изминалия сезон. Като опция за тази позиция се разглежда и левият халф-бек Закария Тиндано.

Младият футболист от Кот д’Ивоар бе част от селекцията на Мъри Стоилов в Гьозтепе. През изминалия полусезон той игра като преотстъпен от турския тим в Ботев (Пловдив), но не записа участие в официални срещи.

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