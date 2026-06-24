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Спартак (Варна) привлече защитник от Добруджа

  • 24 юни 2026 | 17:21
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Спартак (Варна) привлече защитник от Добруджа

Спартак (Варна) представи поредното си ново попълнение. Това е португалският централен защитник Вашко Оливейра, който за последно беше част от изпадналия от елита Добруджа.

Пореден португалец в Спартак (Варна)
Пореден португалец в Спартак (Варна)

Ето какво пишат "соколите":

"25-годишният централен защитник е роден в Лисабон и е юноша на SL Benfica. В кариерата си е защитавал цветовете на Cagliari Calcio, Genoa CFC, Estoril Praia, SC Farense, União de Leiria и Torreense.

Оливейра е трикратен шампион на Португалия до 23 години и пристига във Варна с натрупан опит в португалския, италианския и българския футбол. За последно бранителят носеше екипа на ФК Добруджа".

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