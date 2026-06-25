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Още една португалска перла в редиците на Спартак (Варна) - "соколите" взеха халф от Добруджа

  • 25 юни 2026 | 17:07
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Още една португалска перла в редиците на Спартак (Варна) - "соколите" взеха халф от Добруджа

Спартак (Варна) обяви поредно ново попълнение. Към тима се присъединява доскорошния халф на Добруджа Томаш Силва. Юношата на Спортинг (Лисабон) се превръща в поредния португалски футболисти, който подсилва “соколите”. През миналата кампания Силва записа 28, в които вкара 4 гола и направи 4 асистенции в efbet Лига.

Спартак (Варна) привлече защитник от Добруджа
Спартак (Варна) привлече защитник от Добруджа

Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна привлече 25-годишния португалски халф Томаш Силва.

Томаш е юноша на Спортинг Лисабон, като преминава през всички формации на клуба и става шампион на Португалия през сезон 2020/2021. В професионалната си кариера защитава цветовете още на Визела, Варзим и полския Ягелония, с който печели Суперкупата на Полша.

За последно Томаш Силва натрупа опит в българския футбол с екипа на Добруджа.

Португалецът е представляван от престижната агенция Gestifute – собственост на един от най-влиятелните футболни мениджъри в света, Жорже Мендеш.

Добре дошъл в Спартак, Томаш!

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