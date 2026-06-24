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  3. Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

  • 24 юни 2026 | 10:49
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Играч от португалската колония на "соколите" си пожела голове

Определено отборът на Спартак (Варна) се превърна в пристан за играчи от страната на мореплавателите. Началото постави Бернардо Коуто, който остави много добри впечатления със "соколите", преди да премине в ЦСКА 1948. В момента в състава на варненци има общо четирима португалци: Жота Лопеш, Анхел Гомеш, Рикардо Соуса и Бубакар Хане. Един от футболистите, които вече познават обстановката в родното първенство, е именно Бубакар Хане.

През пролетния полусезон той носеше екипа на Добруджа. Юношата на Пасош Ферейра си пожела силен сезон и много голове за новия си отбор. "Любимата ми позиция е отдясно в нападението. Надявам се на много по-силен сезон за себе си в сравнение с миналата година, както и на повече голове за новия ми отбор. Имах и друго предложение, но предпочетох Спартак. Обстановката е добра и тренираме на максимални обороти", коментира лаконично португалецът.

Пламен Трендафилов

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