Потвърдено: Русе приема домакинските мачове на Дунав в efbet Лига

Ремонтните дейности на Градския стадион в Русе вървят по график и съоръжението трябва да бъде готово да приеме Дунав за първия му домакински мач от новия сезон срещу Лудогорец във втория кръг на efbet Лига в последния уикенд на юли. Това каза кметът Пенчо Милков по време на пресконференция.

Той обясни, че Общината изпълнява всички изисквания, поставени от Лицензионната комисия на Българския футболен съюз, за да може стадионът да получи необходимото одобрение за провеждане на срещи от елита. "Драконите" внесоха всички необходими допълнителни документи и вече взеха условен лиценз за мачове в Русе по-рано този месец, като в началото на юли предстои нов оглед на съоръжението от представители на футболната централа.

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"Отначало нещата изглеждаха невъзможни. Имаше опасност Дунав да играе домакинските си мачове във Велико Търново или в Разград, което за мен е унизително. Затова си поставих лична цел да не се стига до това", заяви Милков.

Кметът коментира и въпросите на граждани, свързани с подмяната на седалките. Той обясни, че досегашните са били предназначени за закрити съоръжения, а не за открити стадиони, поради което са се амортизирали и не отговарят на изискванията за безопасност.

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"Лицензионната комисия е преценила, че те могат лесно да се счупят и да създадат риск от нараняване, затова ни задължиха да ги сменим", каза Милков.

Той благодари на фирмите, които са дарили седалки и материали за ремонта. По думите ще бъдат подменени изисканите от Българския футболен съюз 4500 седалки. Името на града Русе вече е изписано с бели седалки на фона на останалите, които са в син цвят. Продължават ремонтите на стълбищата, бордовете и зоните за зрители, като целта е да бъдат изпълнени и изискванията за безопасност. Обновяват се също съблекалните и санитарните помещения, а до края на месеца се очаква доставката на ново обзавеждане.

Милков обясни, че част от ремонтните дейности са насочени към разделяне на ВИП зоната от маршрута, по който футболистите достигат до съблекалните. По думите му вече е поставена ограда между двете пространства с цел по-добра организация и сигурност.

Той добави, че се търсят възможности и за разширяване на зоните за паркиране около стадиона, включително чрез форми на публично-частно партньорство. По време на пресконференцията заместник-кметът Димитър Недев призова гражданите да пазят обновената спортна база и да поддържат чистота по време на футболните срещи.

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