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Пореден португалец в Спартак (Варна)

  • 23 юни 2026 | 13:13
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Пореден португалец в Спартак (Варна)

Спартак (Варна) обяви още едно ново попълнение. Към “соколите” се присъединява Рикардо Соуса. Той се превръща в поредния португалец в тима от Варна.

Спартак (Варна) взе футболист от Берое
Спартак (Варна) взе футболист от Берое

Ето какво пишат от Спартак:

ФК Спартак Варна привлече португалския полузащитник Рикардо Соуса.

25-годишният футболист играе като дефанзивен полузащитник. Соуса е юноша на португалския Feirense, а през кариерата си е бил част още от Arouca, Famalicão, Sernache, Portimonense и SC Vianense.

ФК Спартак Варна пожелава успех на Рикардо Соуса със синьо-белия екип!

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