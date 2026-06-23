Пореден португалец в Спартак (Варна)

Спартак (Варна) обяви още едно ново попълнение. Към “соколите” се присъединява Рикардо Соуса. Той се превръща в поредния португалец в тима от Варна.
Спартак (Варна) взе футболист от Берое
Ето какво пишат от Спартак:
ФК Спартак Варна привлече португалския полузащитник Рикардо Соуса.
25-годишният футболист играе като дефанзивен полузащитник. Соуса е юноша на португалския Feirense, а през кариерата си е бил част още от Arouca, Famalicão, Sernache, Portimonense и SC Vianense.
ФК Спартак Варна пожелава успех на Рикардо Соуса със синьо-белия екип!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google