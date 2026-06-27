Клуб от Премиър лийг може да е домакин на мачове от Шампионската лига, без да участва в турнира

Шахтьор Донецк може да играе домакинските си мачове от Шампионската лига в Англия през следващия сезон. Украинският шампион води преговори с няколко клуба относно домакинството на срещите си от най-престижния клубен турнир за предстоящата кампания. Шахтьор не може да приема мачове от континенталните турнири в Украйна след пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г., тъй като УЕФА забрани на украинските клубове да играят европейски двубои в страната от съображения за сигурност. Клубът е принуден да играе извън родния си град още от 2014 г., когато боевете в региона на Донбас го прогониха от „Донбас Арена“ в Донецк, след като стадионът беше засегнат от обстрел. Оттогава отборът се мести между Лвов, Харков и Киев, а от началото на сезон 2023/2024 играе домакинските си мачове от вътрешното първенство отново на „Арена Лвов“.

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За европейските си двубои през миналия сезон Шахтьор използва стадион в Полша, като домакинстваше мачовете си от Лигата на конференциите на „Градски стадион Хенрик Рейман“ в Краков – домът на Висла Краков с капацитет 33 326 места. Президентът на Висла, Ярослав Крулевски, потвърди, че клубът няма да предостави своя стадион за следващия сезон, след като отборът се завърна в полския елит. Това принуди Шахтьор да търси нова база, като от клуба потвърдиха, че водят преговори със съоръжения във Великобритания и Германия. Смята се, че Лондон е предпочитаната от тях дестинация. Засега стадионът на Брентфорд, с капацитет 17 000 зрители, се очертава като фаворит. „Пчеличките“ имат силни връзки с Украйна, тъй като в съседните квартали Хаунслоу и Илинг живеят големи украински общности. Клубът също така е подкрепял разселени украински семейства чрез местни проекти. Брентфорд не за първи път отдава под наем своя стадион за допълнителни приходи. Между 2020 и 2023 г. там играе ръгби отборът Лондон Айриш, а съоръжението е било домакин и на Unity Cup през 2025 г., Световния турнир по футбол на малки врати през май и редица международни срещи.

Официален говорител на Шахтьор заяви: „В момента Шахтьор преговаря с няколко съоръжения в Обединеното кралство и Германия, за да си осигури стадион-домакин за мачовете си от Шампионската лига през следващия сезон. Няма да коментираме процеса, докато решението не бъде обявено в близко бъдеще.“ Шахтьор ще пропусне квалификационните кръгове през юли и ще влезе директно в груповата фаза на Шампионската лига.

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