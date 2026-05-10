Арда Туран изведе Шахтьор до 16-а титла на Украйна

Шахтьор (Донецк) триумфира със своята 16-а титла на Украйна след днешната си убедителна домакинска победа с 4:0 над последния СК Полтава в мач от 27-ия кръг на местния елит.

Спечелената титла дойде в дебютния сезон на Арда Туран като наставник на тима. Турската легенда също така изведе „миньорите“ до полуфинал в Лигата на конференциите, където обаче те отпаднаха след две загуби от Кристъл Палас (1:3 и 1:2).

С петата си поредна шампионатна победа Шахтьор събра 66 точки и три кръга преди края на кампанията е недосегаем на върха в класирането, тъй като вторият Полися (Житомир) изостава на 11 пункта. Големият съперник и миналогодишен шампион Динамо (Киев) пък е чак на четвъртата позиция с 38 точки и ако не успее да спечели финала за Купата на Украйна, най-вероятно ще остане извън евротурнирите през следващия сезон.

Shakhtar Donetsk win their 16th Ukrainian Premier League title after a 4-0 win at SC Poltava.🇺🇦



🗣️ CEO Sergei Palkin: “I congratulate our players, head coach Arda Turan, and our devoted fans on winning the Ukrainian championship.



“It has been a long and demanding season for… pic.twitter.com/IP0udtkgnn — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 10, 2026

Изпълнителният директор на Шахтьор Сергей Палкин беше във възторг от триумфа: „Поздравявам играчите ни, старши треньора Арда Туран и отдадените ни фенове за спечелването на украинското първенство. Това беше дълъг и изтощителен сезон за всички нас и сме горди да видим как златото се отразява в оранжево-черните цветове на Шахтьор. Тази титла е награда за усърдния труд, характера, сплотеността и вярата. Бих искал да благодаря на всички, които бяха с клуба през този сезон: президента Ринат Ахметов, отбора, служителите и феновете ни по света“, заяви той.