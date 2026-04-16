  Зрелищно реми свърши работа на Шахтьор (Донецк)

Зрелищно реми свърши работа на Шахтьор (Донецк)

  • 16 апр 2026 | 21:49
Шахтьор (Донецк) стана първият сигурен 1/2-финалист в Лигата на конференциите. Той си осигури място в тази фаза, след като направи зрелищно 2:2 в реванша с АЗ Алкмаар в Нидерландия. Украинците бяха спечелили първата среща с 3:0 и с общ резултат 5:2 продължават напред.

Първото полувреме бе доста равностойно, като и двата тима имаха добри възможности. За домакините пропуски направиха Mexx Меердинк и Ибрахим Садик, а за гостите неточни бяха Егор Назарине и Изаке.

Шахтьор откри резултата в 58-ата минута. Гостите организираха контраатака, Алисон Сантана получи в наказателното поле и с удар от малък ъгъл успя да отбележи за 0:1.

Украинците имаха още един шанс, като в 65-ата минута Невертон попиля добра възможност, стреляйки покрай вратата.

АЗ Алкмаар успя да изравни в 73-тата минута с прекрасно изпълнение директно от фаул на Исак Йенсен.

Домакините дори направиха пълен обрат в 80-ата минута. Топката бе пратина в наказателното поле, където Ковач Бендегуз свали с глава за Матей Шин, който стреля във вратата за 2:2.

Радостта на нидерландците обаче бе кратка, тъй като в 83-тата минута Шахтьор отново изравни чрез Лука Мейрелеш, който завърши нова светкавична контраатака за крайното 2:2.

Така Шахтьор (Донецк) си осигури място на 1/2-финалите, където очаква победителя от двойката Фиорентина - Кристъл Палас.

Снимки: Imago

На "Бернабеу" имат пълно доверие в Арбелоа

