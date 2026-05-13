Шахтьор и АЕК Ларнака със солени обвинения за дискриминация

Шахтьор (Донецк) и АЕК Ларнака бяха глобени от УЕФА за дискриминационното поведение на техните привърженици в мачовете от Лига на конференциите с Кристъл Палас, съобщиха от УЕФА.

Кипърският клуб АЕК Ларнака беше глобен с 50 000 евро и също така е изправен пред частично затваряне на стадиона си за следващия си домакински мач от клубните турнири на УЕФА заради скандиранията на феновете им по време на мача от осминафиналите с Кристал Палас през март.

Украинският Шахтьор получи глоба от 30 000 евро, а частичното затваряне на стадиона е условно с изпитателен срок от две години за това заради "неподходящ транспарант“, показан по време на първия полуфинален мач през април срещу Палас, когато домакинският им мач се игра в Краков, Полша. Шахтьор беше глобен и с 4000 евро за палене на фойерверки.

Кристал Палас ще играе срещу Райо Валекано на финала на Лига на конференциите на 27 май в Лайпциг.

