Шахтьор (Д) спечели дербито с Динамо (К) след обрат

  • 3 май 2026 | 22:07
Шахтьор (Донецк) победи големия си враг Динамо (Киев) с 2:1 в гостуването си от 26-ия кръг на първенството на Украйна. Този успех доближи "миньорите" с още една крачка по-близо до титлата.

Динамо пръв откри резултата в 13-ата минута с гол на Матвий Пономаренко

Шахтьор обаче обърна нещата в своя полза през второто полувреме. Лукаш Ферейра възстанови равенството в 50-ата минута, а в 68-ата Ласина Траоре донесе успеха на гостите.

Късметът обърна гръб на Динамо в 85-ата минута, тъй като киевчани вкараха втори гол чрез Едуардо Гереро, но той бе отменен заради засада.

С този успех Шахтьор събра актив от 63 точки и води с 10 пред преследвача си ЛНЗ Черкаси, а до края на сезона остават само четири кръга. Динамо е на 4-тата позиция с 47 точки.

