  3. Шахтьор (Д) разкъса АЗ Алкмаар за 10 минути

Шахтьор (Донецк) си осигури солидна преднина срещу АЗ Алкмаар преди реванша помежду им от четвъртфиналите в Лигата на конференциите. Украинският гранд спечели първия мач, игран на неутрален терен в Краков, с 3:0.

Трите гола за Шахтьор паднаха в рамките на 10 минути през второто полувреме. Педриньо изведе "миньорите" напред с топовен шут в 72-рата минута, а другите две попадения реализира Алисон Сантана.

Преди почивката и двата тима действаха подчертано предпазливо, което не беше очаквано. АЗ Алкмаар малко по-настойчиво се опитваше да атакува, но Ибрахим Садик не срещна почти никаква подкрепа от съотборниците си. Трой Парът остана тотално изолиран, а Уесли Патати прекали с индивидуалната игра и стана лесна плячка за защитата на Шахтьор.

Украинците също нямаха идеи в офанзивен план, въпреки че в стартовия състав на Арда Туран личаха имената на седем бразилци. Единственият точен удар към някоя от вратите през първото полувреме нанесе Алисон Сантана в 44-тата минута, но ветеранът Йерон Зут внимаваше.

Втората част беше по-интересна. В 49-ата минута Педриньо шутира от пряк свободен удар, но топката срещна напречната греда. Малко по-късно Уесли Патати преодоля двама защитници на "миньорите" и стреля, но без да затрудни Дмитро Ризник. В 58-ата минута Зут отрази удар на Елиас Кауа и нулевото равенство се запази.

Усилията на Шахтьор дадоха резултат в 72-рата минута. Педриньо се пребори с противников защитник пред наказателното поле и с бомбен шут даде преднина на украинския тим. Това попадение разстрои играта на АЗ Алкмаар и до края нидерландците допусаха още два гола, дело на Алисон Сантана. Първият от тях дойде след груба грешка в защитата на АЗ, а вторият падна след перфектна атака и асистенция на Егиналдо.

Снимки: Imago

