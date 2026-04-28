  3. Дарио Сърна: Цяла Украйна ще подкрепя Шахтьор на 1/2-финала срещу Кристъл Палас

Дарио Сърна: Цяла Украйна ще подкрепя Шахтьор на 1/2-финала срещу Кристъл Палас

  • 28 апр 2026 | 21:59
Дарио Сърна: Цяла Украйна ще подкрепя Шахтьор на 1/2-финала срещу Кристъл Палас

Спортният директор на Шахтьор (Донецк), Дарио Сърна, очаква всеки телевизор в разкъсваната от война Украйна да гледа полуфинала на неговия отбор срещу Кристъл Палас в Лигата на конференциите в четвъртък вечерта.

„Синериз Арена“ в Краков е последната спирка от турнето на Шахтьор в изгнание - такова, което в събота ще бъде отбелязано с 12-ата годишнина от финалния им мач на „Донбас Арена“, игран само седмици след като тежко въоръжени проруски сепаратисти превзеха града и части от околния регион.

Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Младият отбор на Сърна, Шахтьор, се превърна не просто във футболисти, а във носители на рядка надежда, използвайки европейската си кампания като възможност да напомни на останалия свят за тежкото положение у дома.

„Мисля, че цяла Украйна ще гледа нашия мач, защото това е нещо позитивно в нашата страна. Нашите играчи ще дадат най-доброто от себе си през 90-те минути, за да покажат положителни емоции към страната ни, към гражданите ни, към армията ни. Вярвам, че имаме пълната подкрепа, не само в Краков.

Много войници от армията ще бъдат с Шахтьор в четвъртък вечерта, но можем да обещаем, че можем да се борим докрай, за Шахтьор, за украинските фенове и за всички украински граждани“, заяви Дарио Сърна.

Изпълнителният директор на Шахтьор Серхий Палкин смята, че около 11 000 професионални футболисти са напуснали Украйна след инвазията през 2022 г., включително много топ таланти от собствената им академия.

През 2023 г. Спортният арбитражен съд потвърди решението на ФИФА да позволи на играчите и треньорите едностранно да прекратяват договорите си с украински и руски клубове - политика, въведена през 2022 г. и в сила до края на юни.

Жалбата на Шахтьор за обезщетение от 50 милиона евро също беше отхвърлена.

