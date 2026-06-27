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Хърватия ще се опита да изпревари Гана

  • 27 юни 2026 | 12:06
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Националните отбори на Хърватия и Гана тази вечер излизат един срещу друг в последния си двубой от група „L“ на Мондиал 2026. Мачът във Филаделфия ще стартира точно в полунощ.

Ако фаворитът Англия не допусне изненадваща грешка срещу аутсайдера Панама по същото време, този мач ще се яви пряк сблъсък за второто място в групата. В момента тя се заема от Гана, която има четири точки, докато Хърватия е трета със своите три пункта. Равенство със сигурност ще класира за елиминациите не само „черните звезди“, но и „ватрените“. Въпреки това Лука Модрич и компания ще се постараят да победят своя опонент и да го изпреварят, за да избегнат възможен сблъсък с Португалия, ако тя спечели група „К“.

Ганайците стартираха турнира с минимален успех с 1:0 над Панама след късно попадение на Кейлъб Иренкий. Във втория си мач те удържаха нулево реми срещу Англия. Хърватите също записаха победа с 1:0 над панамците, но преди това претърпяха поражения с 2:4 от „Трите лъва“.

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