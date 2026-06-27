Солбакен обясни защо не е пуснал титулярите срещу Франция

Селекционерът на Норвегия Стале Солбакен коментира решението си да не използва основните си футболисти в мача от третия кръг в груповата фаза на Световно първенство срещу Франция, завършил със загуба 1:4.

Норвежците вече си бяха осигурили място в елиминационната фаза след победите срещу Ирак и Сенегал, а поражението срещу "петлите" ги остави на второ място в групата.

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„Всичко е много просто. След мача със Сенегал в понеделник направихме анализ и видяхме, че пет-шест играчи бяха изключително изтощени след 80-ата минута. Това се отнасяше за цялата защитна линия и някои от полузащитниците. Знаехме също, че след двубоя със Сенегал ще имаме по-малко време за възстановяване преди днешния мач“, заяви Солбакен.

„Можехме да изиграем достоен мач, но нашата цел е да побеждаваме. Трябваше да преценим колко големи са шансовете ни за победа, като се има предвид моментното състояние на отбора, и доколко ще бъдем готови за следващия двубой. Затова за мен това беше абсолютно очевидно решение. На същото мнение бяха и физиотерапевтите, медицинският щаб и дори някои от самите играчи. Те споделиха, че ще им бъде трудно да изиграят този мач“, допълни треньорът на Норвегия.

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Снимки: Imago