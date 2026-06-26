Елиът Андерсън минава прегледи днес

Английският национал Елиът Андерсън ще премине днес медицински прегледи в Ню Йорк, след като снощи Манчестър Сити и Нотингам Форест постигнаха договорка за неговия трансфер на “Етихад Стейдиъм”. Сделката е на стойност 116 милиона паунда, което превръща халфа в най-скъпия британски футболист в историята. Същевременно той става и най-стойностната покупка на Манчестър Сити, подобрявайки рекорда от 100 милиона паунда, които гражданите платиха за Джак Грийлиш на Астън Вила през 2021 година.

В споразумението между двата клуба няма включени бонуси, така че сумата няма да надхвърли споменатите 116 милиона паунда. Това означава, че британският трансферен рекорд, който Ливърпул постави през миналото лято с привличането на Александър Исак от Нюкасъл (125 млн паунда) няма да бъде подобрен.

Елиът Андерсън започна като титуляр в първите два мача на Англия на Световното първенство. Интерес към него проявяваше в един момент и Манчестър Юнайтед, но "червените дяволи" се отказаха заради високата му цена. Нотингам Форест отхвърли първите две оферти на "гражданите", но вече всичко е уточнено.

🚨 Manchester City have booked medical in New York for Elliot Anderson today.



Deal to cost £116m fee, no add-ons, all agreed with Nottingham Forest. 🔵🤝🏻



🎥➕ https://t.co/gYgZwHcfpx pic.twitter.com/fpueSczauQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2026

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