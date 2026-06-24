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Елиът Андерсън се доближава до рекорден трансфер

  • 24 юни 2026 | 19:09
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Елиът Андерсън се доближава до рекорден трансфер

Халфът на Нотингам Елиът Андерсън се доближава до рекорден за Англия трансфер в Манчестър Сити, твърди "Дейли Мейл". Форест вече отказа две оферти за играча и държи да получи финансов пакет в размер на 130 милиона лири, което би направило Андерсън един от най-скъпите играчи в историята.

Елиът направи отличен сезон в Нотингам и заслужи доверието на Томас Тухел. Той бе титуляр в първите два мача на Англия на Световното първенство в Северна Америка.

Интерес към Андерсън има и от Манчестър Юнайтед, но "червените дяволи" се отказаха от битката за подписа му, тъй като прецениха, че той ще им излезе прекалено скъпи. Ман Сити обаче е готов да извади парите и е близо до споразумение. Нови разговори между "гражданите" и Нотигам ще се проведат утре.

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Снимки: Gettyimages

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