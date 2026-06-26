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  3. Трансферна цел на Левски не започна подготовка с Динамо

Трансферна цел на Левски не започна подготовка с Динамо

  • 26 юни 2026 | 10:43
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Една от големите цели на Левски - Mexди Мубарик, не започна подготовка с Динамо (Махачкала), което е ясен знак за задаващия се трансфер при "сините". Медиите посочиха, че мароканецът и още няколко играчи няма да продължат с отбора.

Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило
Левски няма да привлича повече млади българи за новото правило

Руският тим вече стартира занимания, като в тях участие взима друг играч, от когото се интересуват "сините" – Хусем Мрезиг. Алжирецът се смяташе за сигурен нов, но през последните дни преговорите удариха на камък. 26-годишният полузащитник призна, че води преговори с Левски. Наред с това той разкри, че вече е отклонил едно предложение, а желанието му е да продължи кариерата си в клуб, различен от сегашния му.

Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му
Халф призна за преговори с Левски, но "сините" трябва да се преборят със Спартак (Москва) за подписа му
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Снимки: Imago

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