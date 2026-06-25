Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Алекс Сентейес още не пристигнал в лагера на Левски

Алекс Сентейес още не пристигнал в лагера на Левски

  • 25 юни 2026 | 08:05
  • 792
  • 0
Алекс Сентейес още не пристигнал в лагера на Левски

Новото попълнение Алекс Сентейес ще пристигне в лагера на Левски до дни. В момента левият защитник е на почивка с половинката си и детето им, пише "Тема спорт". Не е изключено испанецът да не пристигне на лагера в Правец, който приключва на 30 юни, а да започне тренировки директно в София.

Левски обяви четвърто попълнение
Левски обяви четвърто попълнение

Причината е, че миналата събота той и Алмерия загубиха плейофния сблъсък с Малага с общ резултат 1:2 за последното свободно място в Ла Лига през новия сезон.

Фланговият бранител остана неизползвана резерва. През изминалия сезон футболистът изигра 24 мача за Алмерия във всички турнири, в които направи една асистенция. Въпреки липсата на игрово време, след като загуби титулярното си място в последните месеци, Сентейес бе в тренировъчен режим допреди няколко дни и му е необходимо време, за да презареди батериите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Вратар на Миньор (Перник) подписа с отбор от Грузия

Вратар на Миньор (Перник) подписа с отбор от Грузия

  • 24 юни 2026 | 23:08
  • 1886
  • 0
Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

Янев обясни защо се стигна до тежкото поражение в Австрия

  • 24 юни 2026 | 21:19
  • 18687
  • 74
Славия отмени първата си контрола

Славия отмени първата си контрола

  • 24 юни 2026 | 20:53
  • 2257
  • 0
Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

Тежко поражение! Украинци "надупчиха" вратата на ЦСКА в Австрия

  • 24 юни 2026 | 20:50
  • 75512
  • 521
Лудогорец поиска от ФИФА да запази трансферната забрана на Ботафого

Лудогорец поиска от ФИФА да запази трансферната забрана на Ботафого

  • 24 юни 2026 | 20:40
  • 10519
  • 5
Мартин Райнов остава в Янтра

Мартин Райнов остава в Янтра

  • 24 юни 2026 | 20:24
  • 2393
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 46996
  • 59
Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

Мексико попари надеждите на Чехия с класически погром в паметен мач за Очоа

  • 25 юни 2026 | 05:56
  • 19988
  • 6
Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

Мароко обърна Хаити в луд мач, но остана втори

  • 25 юни 2026 | 01:00
  • 22100
  • 11
Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

Швейцария приземи Канада и сложи край на домакинското предимство

  • 24 юни 2026 | 23:56
  • 26932
  • 17
Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

Исторически успех за "Бафана Бафана", Южна Корея ще разчита на други

  • 25 юни 2026 | 05:58
  • 19529
  • 7
Босна удари Катар в мач номер 150 на Джеко и гледа смело към елиминациите

Босна удари Катар в мач номер 150 на Джеко и гледа смело към елиминациите

  • 25 юни 2026 | 00:00
  • 21921
  • 13