Алекс Сентейес още не пристигнал в лагера на Левски

Новото попълнение Алекс Сентейес ще пристигне в лагера на Левски до дни. В момента левият защитник е на почивка с половинката си и детето им, пише "Тема спорт". Не е изключено испанецът да не пристигне на лагера в Правец, който приключва на 30 юни, а да започне тренировки директно в София.

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Причината е, че миналата събота той и Алмерия загубиха плейофния сблъсък с Малага с общ резултат 1:2 за последното свободно място в Ла Лига през новия сезон.



Фланговият бранител остана неизползвана резерва. През изминалия сезон футболистът изигра 24 мача за Алмерия във всички турнири, в които направи една асистенция. Въпреки липсата на игрово време, след като загуби титулярното си място в последните месеци, Сентейес бе в тренировъчен режим допреди няколко дни и му е необходимо време, за да презареди батериите.

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