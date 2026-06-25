Бразилска агенция: Майкон беше специален! Той показа, че го очаква светло бъдеще

Крайният бранител на Левски Майкон продължава да бъде един от играчите, които получават най-голям отзвук от чуждестранните медии. В последните дни бразилската спортна агенция kickoffcomunicacao отдели специален материал, в който отбеляза силното представяне на защитника през миналия сезон, като прикачи видео с най-добрите му моменти.

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"С пет гола и седем асистенции сезон 2025/2026 на Майкон беше наистина специален. Отличен като най-ценния играч в българското първенство, защитникът, който стана шампион с Левски, остави своя отпечатък на европейския пазар и показа, че го очаква светло бъдеще", написаха от агенцията.

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