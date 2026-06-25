От Левски: На 7 юли започва приключението "Шампионска лига"

Ръководството на Левски пусна информация за предстоящия двубой от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Както е известно "сините" започват с гостуване на Борац (Баня Лука), а седмица по-късно приемат тима на "Герена".

"На 7 юли в Бaня Лука започва приключението "Шампионска лига". Първият двубой е от 21:30 часа. Очаквайте информация за билетите в следващите дни.



Седмица по-късно, на 14 юли, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" всички отново ще бъдем заедно, за да превърнем нашия дом в непревземаема крепост", написаха от клуба.

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